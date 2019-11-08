Şehit öğretmen Alten anısına kitap toplama kampanyası düzenlendi

Tekirdağ'da Şehit Öğretmen Neşe Alten'in şehit edilişinin 26. yılı dolayısıyla Muratlı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kitap toplama kampanyası düzenlendi. Kampanyaya en büyük katkıyı Tekirdağ Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı.

Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (METEM) başlatılan kitap toplama kampanyası çerçevesinde Şehit Ömer Halisdemir Kütüphanesi'ne yaklaşık 350 kitap getiren Tekirdağ İl Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Üretürk ve Yönetimi ile Tekirdağ 1. Bölge Başkanı olan Muratlı Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Yazıcı, desteklerinin süreceğini aktardı.

Şehit Öğretmen Neşe Alten'i unutmayacak ve unutturmayacaklarını dile getiren İl Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Üretürk, 26 Ekim 1993 tarihinde ilk görev yeri olarak atandığı Diyarbakır Bismil ilçesinin Çavuşlu Köyü'nde babası ile birlikte eli kanlı teröristler tarafından şehit edilen Neşe Alten'i unutmadık, unutmayacak ve unutturmayacağız” sözcüğünü kullandı.

Okul Müdürü Şenel Atılgan ise Ülkü Ocakları Heyeti'ne teşekkür etti.

Neşe Alten kimdir?

Neşe Alten, 1 Ocak 1972 tarihinde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokul eğitiminden sonra Sinop Öğretmen Lisesine giden Alten, ardından da Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesini kazandı. Alten, 2 Temmuz 1993 tarihinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Çavuşlu Köyü İlkokulunda öğretmenliğe başladı. Alten, 26 Ekim 1993 gecesi daha 25 günlük öğretmenken, PKK terör örgütü tarafından babası Hasan Alten ile birlikte 21 yaşındayken şehit edildi.