Şehit Polis Fethi Sekin anısına turnuva düzenlendi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde eğitim veren Sanayiciler İlkokulu tarafından Şehit Polis Fethi Sekin anısına düzenlenen futbol turnuvasında başlama vuruşu yapıldı.

Geleneksel futbol turnuvalarını bu yıl da sürdüren Kapaklı Sanayiciler İlkokulu, bu yıl turnuvaya Şehit Polis Fethi Sekin adını verdi. İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği çatışma sonucu hayatını kaybeden kahraman polisimiz adına düzenlenen turnuvada başlangıç vuruşunu protokol mensupları yaparken, ilk maç 3/D ve 3/E sınıfları arasında oynandı.

''Bizleri sarsmaya dahi güçleri yetmeyecektir''

Düzenlenen turnuvanın açılış töreni, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törenin açılış konuşmasını ise Kapaklı Sanayiciler İlkokulu Okul Müdürü Alpay Arı gerçekleştirdi. Arı, ''Biliyoruz ki milletler bağrında yetiştirdiği kahramanlarıyla güçlüdür. Onların sahip oldukları ruhu yaşattıkları ölçüde güçlüdür. Bizler bu vatana, bu bayrağa sevdalı bir millet olarak birlik, beraberlik içinde kahramanlarımızın mirasına ilelebet sahip çıkıyoruz. Dirliğimizi, birliğimizi yedi düvel bir araya gelse dahi değil yıkmaya, sarsmaya dahi güçleri yetmeyecektir" diye konuştu.

''Türkleri tarihten çıkarırsanız tarih diye bir şey kalmaz''

Şehit Polis Fethi Sekin'i saygı ve sevgi ile andığını söyleyen Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ise ''Turnuvamızın ismini çok önemli buluyorum. Türk milleti olarak şanlı tarihimiz sayısız kahramanlıklarla doludur. Birçok isimsiz kahramanımız var. Yahudi asıllı Alman profesörünün dediği gibi; 'Tarihten Türkleri çıkarırsanız tarih diye bir şey kalmaz.' Bu sözü doğru buluyoruz. Bu millet, özündeki kahramanlığı ve bayrak sevgisini daima tescilletmiştir. Bu sebepten dolayı turnuvamızın isminin adı altında bir şehidimizin adının zikredilmesini önemli buluyorum. Hepinizi kutluyorum'' dedi.

Başlangıç vuruşunu yaptı

Protokol konuşmalarının ardından 3/D ve 3/E sınıf takımları açılış maçını gerçekleştirmek üzere sahadaki yerlerini aldılar. Hakemin düdüğünün ardından turnuvanın ilk maçı için başlangıç vuruşunu ise Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Terzioğlu, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz ve Sanayiciler İlkokulu Okul Müdürü Alpay Arı yaptı.