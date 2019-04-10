Şehit polisin ailesine anlamlı ziyaret

Tekirdağ Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümünde Şehit Komiser Yardımcısı Erdem Uçar'ın ailesini ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir dizi ziyarette bulunan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, 2016 yılında şehit olan Komiser Yardımcısı Erdem Uçar'ın ailesini de ziyaret etti.

"Sabır ve esenlikler diliyorum"

İstanbul Sarıyer'de bulunan Adile Mermerci Polis Meslek Yüksekokulunda eğitim atışı yapıldığı esnada arkadaşının kaza kurşunu ile şehit olan evli ve 2 çocuk babası Komiser Yardımcısı Erdem Uçar'ın ailesini ziyaret eden Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, "Komiser Yardımcısı Erdem Uçar kardeşimiz, ülkemizin huzur ve refahı için görev yaparken talihsiz bir şekilde şehit oldu. Siz değerli ailemize sabır ve esenlikler diliyorum. Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun" dedi.

"Vatan sağ olsun"

Bu önemli günde unutulmadıkları için Belediye Başkanı Çetin'e teşekkürlerini ileten Uçar Ailesi, "Bu nazik ziyaretiniz bizi onurlandırdı. Şehidimizi ve bizleri unutmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi evladımız eğitim esnasında kaza kurşununa kurban giderek şehit oldu. Geride gözü yaşlı eşini, iki evladını ve bizleri bıraktı. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.