Şehre yeni sahil yürüyüş yolu geliyor

Başkan Cüneyt Yüksel, çalışmaları yerinde inceleyerek planlamalarda bulundu.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın ve Süleymanpaşa Belediye Meclisi Üyesi Muhammet Polat ile birlikte yerinde inceleyen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçeye hem su sporlarının yapılabileceği hem de bisiklet ve yürüyüş yolları, kafeler ve dinlenme alanları gibi olanaklara sahip yepyeni bir sahil kordonu kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Başkan Yüksel yaptığı açıklamada, “Süleymanpaşamıza, güzide bir yaşam merkezi daha kazandırmanın gayretiyle, Alkaya sahilinde yürüttüğümüz çalışmaları inceleyerek, yapılacakları planladık. Fen İşleri Müdürümüz Kenan Taşkın ve Belediye Meclis Üyemiz Muhammet Polat ile birlikte yaptığımız incelemede, bölgede gerçekleştireceğimiz projemizin detaylarını konuştuk. En kısa sürede tamamlamayı planladığımız yeni sahil yolu projemizle ilçemize yepyeni bir sosyal donatı kazandırmış olacağız” ifadelerine yer verdi.