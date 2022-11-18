Şehrin gelecek vizyonu için toplandılar

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Gönül Belediyeciliği Sektör Buluşmaları" çerçevesinde, Süleymanpaşa'da faaliyet gösteren emlak komisyoncuları ve gayrimenkul yatırım uzmanları ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kentteki bir otelde düzenlenen Gönül Belediyeciliği Sektör Buluşmaları İstişare Toplantısı'nda; emlak sektörünün temsilcilerine Süleymanpaşa Belediyesi tarafından son 3 yılda gerçekleştirilen proje, yatırım ve hizmetler ile hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında sunum yaptı. Ayrıca Yüksek, sektör temsilcileri ve belediye arasında gerçekleşen işlemlerle ilgili bilgilendirmede bulundu. Emlak sektörünün sorun ve taleplerini de değerlendiren Yüksel, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Başkan Yüksel'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda; Belediye Başkan yardımcıları Şenol Karaküçük ve Gökhan Saygı ile emlak sektörünü ilgilendiren müdürlüklerin müdür ve personeli hazır bulundu. Ayrıca, Tekirdağ Umum Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Derneği Başkanı Şahin Umur, Tekirdağ Tapu ve Kadastro İl Müdürü Namık Kemal Erzurum, tayin dolayısıyla görevini devreden Süleymanpaşa İlçe Tapu Sicil Müdürü Erkan Gündoğan ve aynı göreve yeni atanan Serhan Demirbilek de toplantıya katıldı.

“Toplantımız hayırlı olsun”

Toplantının ardından açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz Gönül Belediyeciliği Sektör Buluşmaları programımızda Emlak Komisyoncuları ve gayrimenkul yatırım uzmanlarımızla bir araya geldik. Farklı meslek gruplarıyla istişarede bulunmak üzere gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Tekirdağ Umum Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Derneği Başkanımız Şahin Umur ile sektör temsilcilerimizin sorunlarını ve taleplerini dinledik. Tekirdağ Tapu ve Kadastro İl Müdürümüz Namık Kemal Erzurum'un da katıldığı toplantıda; şehrimizin gelecek vizyonuna ilişkin proje ve hedeflerimizi anlattığımız, yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili bilgiler vererek karşılıklı değerlendirmelerde bulunduğumuz sektör temsilcilerimizin önerilerini konuştuk. Toplantıda, İstanbul Fatih'e tayini çıkan Süleymanpaşa Tapu Sicil Müdürümüz Erkan Gündoğan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, göreve yeni atanan Tapu Sicil Müdürümüz Serhan Demirbilek'e başarılar diledik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim” diye konuştu.