Şehrin iki yakası bir araya geliyor

Süleymanpaşa Belediyesi, bir kez daha yapılmayanı yapmaya hazırlanıyor. Başkan Cüneyt Yüksel'in talimatıyla başlatılan çalışma ile Hürriyet ve Cumhuriyet Mahalleleri ile Bahçelievler Mahallesi'nin içinden geçerek mahalleleri bölen derenin üzerinde 3 menfez yapılarak Süleymanpaşa'da hem mahalleler hem gönüller birbirine bağlanacak. Hürriyet Mahallesi Kar Sokak, Cumhuriyet Mahallesi Güneş Evler Sokak ve Bahçelievler Mahallesi TOKİ bölgesinden geçerek TOKİ ve Namık Kemal Üniversitesi arasından geçen derelerin üzerine bu noktalarda yapılacak olan menfezlerle hem şehrin trafik sorunu ortadan kaldırılmış olacak hem de ulaşımda doğal akış sağlanacak.

“Hem mahalleleri hem gönülleri birleştiriyoruz”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Hürriyet Mahallesi Kar Sokak'tan vatandaşlara seslenerek burada yapılacak olan çalışmaların müjdesini verdi. Yüksel, “Biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan feyiz aldığımız hizmet aşkı kokan 'gönül belediyeciliği' anlayışını Süleymanpaşa'da yansıtmak için yola çıkmıştık. Allah'a hamdolsun, bugüne kadar da başarıyla geldik. Şehrimizin trafik sorununu önemli ölçüde çözüme kavuşturacak, 3 noktada menfez çalışmalarına başlıyoruz. Hürriyet Mahallesi'nde Kar Sokak, Dereağzı mevkiinde (Cumhuriyet Mahallesi) Güneş Evler Sokak, Bahçelievler Mahallesi'nde de TOKİ ile Namık Kemal Üniversitesi hattını ortadan ayıran derelerimizin üzerinde yapacağımız menfez çalışmalarıyla, hem mahalleleri, hem gönülleri birbirine bağlıyoruz. Şimdiden Süleymanpaşa'mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.