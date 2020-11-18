Şehrin iki yakası menfezlerle birleşiyor

Üç mahalleyi birbirine bağlayacak üç yeni yol ile şehrin iki yakası birbirine bağlanmış olacak.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in talimatıyla başlatılan çalışma ile Hürriyet ve Cumhuriyet Mahalleleri ile Namık Kemal Mahallesi'nin içinden geçerek mahalleleri bölen derelerin üzerinde inşa edilen menfezler, Süleymanpaşa'da hem mahalleleri hem gönülleri birbirine bağlayacak. Hürriyet Mahallesi Kar Sokak, Cumhuriyet Mahallesi Güneş Evler Sokak ve Bahçelievler Mahallesi TOKİ bölgesinden geçerek TOKİ ve Namık Kemal Üniversitesi arasından geçen derenin üzerine bu noktalarda yapılacak olan menfezlerle hem şehrin trafik sorunu hafifletilecek hem de ulaşımda doğal akış sağlanmış olacak.

“Kısa sürede tamamlayacağız”

Başkan Yüksel, menfezlerdeki çalışmaları geçmiş dönem Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün ve Süleymanpaşa Belediye Meclisi Üyesi Muhammet Polat ile birlikte yerinde inceleyerek bilgi aldı. Belediye Başkanı Yüksel, “Süleymanpaşa'mızın derelerle bölünmüş noktalarında başlattığımız menfez çalışmalarını AK Parti geçmiş dönem Tekirdağ Milletvekilimiz Metin Akgün ve Meclis Üyemiz Muhammet Polat ile birlikte inceledik. Hürriyet Mahallesi Kar Sokak ile Namık Kemal Mahallemizi birbirine bağlayacağımız, TOKİ Konutları ile Namık Kemal Üniversitesi hattında devam eden çalışmaları yerinde değerlendirerek bilgi aldık. Allah'ın izniyle kısa sürede buradaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Derelerimizin üzerinde yapımına devam ettiğimiz menfez çalışmalarıyla hem mahalleleri, hem gönülleri birbirine bağlıyoruz. Şimdiden Süleymanpaşa'mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.