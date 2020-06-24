İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Selde devrilen traktördeki 2 kişi kurtarıldı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde dün yaşanan selde bir traktör devrildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde dün yaşanan selde bir traktör devrildi. Traktördeki 2 kişi ise kurtarıldı.


Tekirdağ'da dün şiddetli yağış sonrası oluşan selde üzerinde 2 kişinin bulunduğu traktör devrilerek suya gömüldü. Suya gömülen traktördeki 2 kişi ekiplerce yapılan çalışma ile kurtarılırken, traktörün sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.


TESKİ ekipleri traktörün devrildiği köyde sel sularının tahliyesi için çalışma yaparken, TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz de traktörü devrilen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.