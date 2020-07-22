Semt pazarı sınırlarına korona virüs düzenlemesi

Ergene Yeşiltepe Mahallesinde Çarşamba günü, Sağlık Mahallesinde ise Pazar günü kurulan semt pazarlarında ki tezgahlar arasındaki sınır çizgilerinde yenileme çalışmaları yapan Ergene Belediyesi ekipleri korona virüs salgını nedeniyle tezgâhlar arasında 3 metre mesafe kurulana uygun olarak sınır çizgilerini yeniledi.

Yapılan bu çalışma ile özellikle semt pazarlarının kurulduğu gün yol kenarlarını, kaldırımları ve pazar sınırını aşmalarının önüne geçilecek. Yapılan çalışmayı takdirle karşıladıklarını belirten vatandaşlar da özellikle tezgahlar arası mesafelerin uzak olmasının yerinde bir çalışma olacağını belirtti.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Covid-19 salgınına karşı vatandaşları bir kez daha uyararak, “Vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerek pazarda gerekse dışardaki alış verişlerini tamamlayıp evlerine dönmeleri. Bu hastalığın yayılmasını önlemek istiyorsak maskemizi takarak, belirlenen kurallara uymalıyız” dedi.