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Semt pazarlarında maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıldı

Ergene’de vatandaşların sağlığını önemseyen Ergene Belediyesi ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında ve iş yerlerini açık tutan esnafa koruyucu maske, eldiven, dezenfektan ve sıvı sabun dağıttı.

Ergene'de vatandaşların sağlığını önemseyen Ergene Belediyesi ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında ve iş yerlerini açık tutan esnafa koruyucu maske, eldiven, dezenfektan ve sıvı sabun dağıttı.


Geçtiğimiz haftalardan itibaren Ergene'de vatandaşlara ve esnafa koruyucu maske, eldiven, dezenfektan ve sıvı sabun dağıtımına başlayan Ergene Belediyesi Sağlık Mahallesi'nde kurulan semt pazarında vatandaşlara korona virüsü tedbirleri kapsamında maske, eldiven, dezenfektan ve sıvı sabun dağıtımına devam etti. Vatandaşların tedbirli olmaları için dağıtılan malzemeleri kullanmaları gerektiğini belirtilirken ayrıca insanların birbirleriyle arasında ki sosyal mesafeyi de korumaları yönünde uyarıda bulunuldu.


Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler de pazarda etiket kontrolünde bulunarak, virüs salgınının yayılmasını engellemek amaçlı tezgahlar arası 3 metre kuralı uygulanarak giyim ve çocuk oyuncaklarının satışına da izin vermiyor.

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