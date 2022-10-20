Seracılıkta ‘Kadın Eli' projesinde seralar sahiplerini buldu

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen Seracılıkla Kadın Eli projesi çerçevesinde Karadeniz Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 44 adet sera, kura çekimi ile sahiplerini buldu.

2020 yılında ilk adımları atılan Seracılıkta Kadın Eli projesi; sera alanının hazırlanması, seraların yapımı ve idari binaların inşası, taleplerin toplanması ve seracılık eğitimleri aşamalarından geçerek 2 yıl içinde tamamlandı. Seralar, kura çekimi yöntemi ile sahiplerine teslim edildi. Önümüzdeki günlerde kura ile sera sahibi olan girişimci kadınlarla sözleşme imzalanarak üretime başlanacağı öğrenildi.

Noter huzurunda kura çekildi

Proje çerçevesinde kura ile 12 kişi ikişerli olmak üzere 24 seranın sahibi olurken, 14 sera ise şehit yakını, gazi ve gazi yakını, engelli ve ölüm aylığı alan 7 kişiye kura ile teslim edildi. Alınan bilgilere göre, kalan 6 sera dezavantajlı kesim için ayrıldı.

Projeye, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 4 milyon TL finansman desteği sağlanırken, isteklilere seracılık eğitimleri ise Tarım ve Orman Bakanlığı ile Namık Kemal Üniversitesi tarafından verildi.

Tekirdağ 1. Noterliği huzurunda yapılan kura çekiminde Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar hazır bulunurken, istekliler de kura heyecanı yaşadı.