Sertifikalı tohumluk süreçleri bilgilendirme toplantısı

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü Uzmanları tarafından Tohumluk Kontrolörlerine ve yetkilendirilmiş tohumluk üretici firmaların teknik personellerine yönelik “Sertifikalı Tohumluk Üretim Süreçleri Bilgilendirme Toplantısı” Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezinde yapılan toplantının açılış konuşmaları İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Ahmet Tokgöz ve Tohumculuk Daire Başkanlığından Koordinatör Levent Doğruyol tarafından yapıldı. Toplantıya teknik sunumlarla; beyanname düzenleme ve başvuru, tarla kontrol standartları, partilendirmeve etiket talebi, numune alma talebi ve numune alma, yurtiçi ve OECD belgelendirme ve çevirme işlemleri, ISTA belgelendirme vb. konularla eğitime devam edildi.

Tekirdağ, Edirne, İstanbul ve Kırklareli İl Müdürlüklerinde görevli tohumluk kontrolörleri ve bu illerde sertifikalı tohum faaliyeti yürüten firmaların yoğun katımıyla tohum sertifikasyon süreçleri tartışılarak ve değerlendirildi.

Toplantının 2. Günü Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda tohumluk kontrolörlerine yönelik 5553 Sayılı Kanun kapsamında; süs bitkileri üretim süreçleri, doku kültürü yöntemi ile fidan/fidan üretim materyali sertifikasyon süreçleri hakkında bilgiler verildi, toplantının son günü bölgemiz IMI tolerant ve provisia tohumluk alanlarında ön bitki şartı değerlendirilmesi yapılarak mevzuat taslak çalışması gerçekleştirildi.