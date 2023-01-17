Servis şoförlerine eğitim

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde servis araç şoförlerine yönelik Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği personeli eğitmenler Tahsin Öztürk ve Serdar Doğan tarafından eğitim semineri verildi.

Muratlı Belediye Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime, Muratlı Şoförler Odası Başkanı Ehliman Kılalı, UKOME Muratlı Temsilcisi Ufuk Gençtürk, Eğitmenler Tahsin Öztürk ve Serdar Doğan, Zabıta Müdürü Tolga Ekim ve şoförler katıldı. Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği personellerinden eğitmenler Tahsin Öztürk ve Serdar Doğan tarafından verilen eğitimde; servis şoföründe aranan şartlar, şoförlerin nitelikleri ile sorumlulukları, taşımacılık yükümlülükleri, güvenli sürüş için gereken şartlar, sürücünün davranışını etkileyen faktörler, hızın görüş açısına etkileri, emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, trafikte saygı, yaya önceliği ve diğer trafik konularında bilgilendirme yapıldı.

Muratlı Şoförler Odası Başkanı Ehliman Kılalı ise katılan şoförlere ve eğitime katkıda bulunan Trafik Polisleri Tahsin Öztürk ve Serdar Doğan'a teşekkür etti.