İhlas Haber Ajansı

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Servisten çıkan otomobil test sürüşünde alev alev yandı

Tekirdağ’da servisten çıkan otomobilin test sürüşü esnasında motor kısmı alev aldı.

Tekirdağ'da servisten çıkan otomobilin test sürüşü esnasında motor kısmı alev aldı.


Olay, Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi Çorlu Çevreyolu üzeri Karatepe mevkiinde meydana geldi. Oto servisinde bakımları yapılan otomobil test sürüşüne çıkarıldı. Süleymanpaşa istikametine seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü araçtan atlayarak, itfaiyeden yardım istedi.


Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, aracın tamamına sıçramadan söndürüldü. Ön kısmı hurdaya dönen araç kullanılamaz hale geldi.

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