Sevgi aracı, 2020 yılında dünyanın çevresinin bir buçuk katı dolaştı

Sevgi kenti Ergene'de yaşayan herkesin ihtiyaç duyduğu her anda yanında olma gayreti ile görev yapan Ergene Belediyesi, sevgi aracı ile ilçede yaşayanları çevre il ve ilçelerdeki hastanelere taşıyor. Ergene Belediyesi ekipleri 2020 yılında dünyanın çevresinde bir buçuk tur dolaşmaya denk gelecek şekilde 65 bin kilometreyi aşkın yol yaptı.

Ergene Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde yer alan sağlık işleri birimi ekipleri sevgi aracı ile Ergene'de bulunan hasta vatandaşları muayeneleri ve tedavileri için çevre hastanelere ücretsiz bir şekilde götürmeye devam ediyor.

Ergene Belediyesi sevgi dağıtıyor

Kurulduğu ilk günden itibaren sağlık alanında Ergene'de ikamet eden vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalışmalarını sürdüren Ergene Belediyesi Sağlık işleri Müdürlüğü sevgi aracı ile hasta vatandaşları çevre hastanelere ücretsiz bir şekilde götürerek tedavilerinin tamamlanmasının ardından yeniden evlerine ulaştırıyor.

Vatandaşlardan gelen talepleri toplayarak hastanelere gitmek isteyen vatandaşları sabah saatlerinde evlerinden alan ekipler hastanelerindeki muayenelerinden sonra vatandaşları tekrar evlerine geri bırakılıyor.

Hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor

Ergene'de hastane bulunmaması nedeniyle sağlık hizmetine erişmekte güçlük çeken vatandaşların ayağına sağlık hizmetini götüren Ergene Belediyesi Sevgi Aracı ile hafta içinde belirlenen günlerde İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Çorlu ve Çerkezköy'de bulunan hastanelere ilçedeki hastaları götürüyor. 2014 yılından bu yana Ergene Belediyesi'nin sevgi aracı ile çevre hastanelere 1 milyon 200 bin kilometreyi aşkın yol kat eden Ergene Belediyesi ekipleri geride kalan 2020 yılında da 94'ü Çorlu'ya, 100'ü Tekirdağ'a, 127'si Edirne'ye, 66'sı da İstanbul'a olmak üzere toplam 387 kez sefer düzenleyerek toplam 65 bin 165 kilometre yol yaptı.

“Vatandaşımızın sağlığı bizim sağlığımızdır”

Ergene'de vatandaşlarımızın sağlığı bizim sağlığımızdır diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına sağlık alanında ki çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. 2014 yılından bu yana sağlık hizmetine uzak kalan Ergene'de bu hizmeti bir nevi vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Ergene'de vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutarak insan odaklı çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Talep eden hemşerilerimizi sevgi aracımızla hastanelere taşımanın yanı sıra sağlık işleri birimi ekiplerimiz evde bakım hizmeti de veriyor. Evde bakım hizmeti, sevgi aracı ve hasta ambulansımız ile Ergene'de halkımıza hizmet veriyoruz. Sağlık her şeyin en başında gelir. Türkiye'de birçok belediyede olmayan bu hizmet Ergenemizde var. Halkımıza hizmet bizim boynumuzun borcudur” dedi.