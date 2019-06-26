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Seyir halindeki araç alev alev yandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki otomobilin motorundan alevler yükseldi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki otomobilin motorundan alevler yükseldi.


Olay, akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi Öztrak Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-110 yan yolda seyir halinde olan Emir Yaman'ın kullandığı 59 EF 763 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı. Çıkan yangına, duyarlı bir vatandaş, yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü.


Araç sahibi Çavuşköylü çiftçi Emir Yaman, "Kavşakta aracım stop etti. Çalıştırdıktan 100 metre sonra alev alev yanmaya başladı. Ne olduğunu anlayamadım" diye konuştu.


Yangının, motordaki kabloların tutuşması sonucu çıktığı öne sürüldü.

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