İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeki motosiklet demir yığınına döndü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki motosiklet alev aldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki motosiklet alev aldı. Şans eseri motosiklet sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre olay şu şekilde gelişti. Bir iş yerinde paket servis elemanı olarak çalışan bir şahsın kullandığı motosiklet Fevzipaşa Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak üzerinde seyir halindeyken alev aldı. Motosiklet sürücüsü hemen yanan motordan atlarken itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye kısa süreden alev alan motosikleti söndürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.