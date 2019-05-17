Seyir halindeki otomobile parke taşı atıldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sahur vakti seyir halindeki bir otomobilin arka camına parke taşı atıldı. Araç sürücüsü büyük şaşkınlık yaşadı.

Olay, Hacıevhat Mahallesi Erenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahur vakti fırına ekmek almaya giden O.A. isimli çiftçinin arabasının arka camına, kimden ve nereden geldiği bilinmeyen bir parke taşı düştü. Arabanın arka camı kırılırken, araç sürücüsü O.A. yaşadığı şaşkınlık üzerine olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenilen O.A.'nın maddi zararının 500 lira olduğu kaydedildi.