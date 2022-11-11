Seyir halindeyken lastiği patlayan araç takla attı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin taklalar attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Keşan karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah K. idaresindeki 59 ADU 123 plakalı otomobilin seyir halindeyken lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil karayolunda bulunan bariyerlere çarparak taklalar attı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve ambulans sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Abdullah K. ve yanında yolcu olarak bulunan Alparslan D. yaralandı.

Kazayı gören sürücülerin müdahalesi üzerine yaralılar araçtan çıkarıldılar. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.