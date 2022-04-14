Sezonun son hamsileri 30 liradan satıldı

Tekirdağ (İHA) Av yasağına saatler kala Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sezonun son hamsileri 30 liraya alıcı buldu.

Marmara Denizi'nde balık avcılığı yasağına saatler kala sezonun son balıkları da tezgahlardaki yerini aldı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Perşembe günü kurulan mahalle pazarında hamsinin kilogram fiyatı 30 liradan vatandaşa satıldı. Sezonun son günü olması sebebiyle vatandaşlar da balık almaya özen gösterdi. Balıkçılar, fiyatların normalde daha yüksek olduğunu ama sezonun son günü olmasından dolayı hamsinin kilogramını 30 liraya sattıklarını ifade ettiler.

Balık satışı yapan Ali Akkurt, "Halk kazansın dedik yine 30 lira yaptık. Bak tezgahlar bomboş. Yine bir şeyler bulduk. Bundan sonra daha yüksek olur. Çünkü olta olacak. Bu akşam son zaten" dedi.