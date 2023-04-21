'Siberay' sokakta bilgilendiriyor

Tekirdağ'da Siber Polis ekipleri, siber suçların engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Tekirdağ Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan Siberay Programı çerçevesinde faaliyet gerçekleştirildi.

AVM ve halkın yoğun olduğu yerlerde farkındalık oluşturmak amacıyla Siber Güvenlik, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık yasa dışı bahis konulu afiş asımı ve broşür dağıtımı yapılarak bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu.