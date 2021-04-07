İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sıcak bekleyen Trakya'ya kar uyarısı

İlkbahar mevsimi olması sebebiyle insanların sıcak hava beklediği Trakya’da Meteorolojiden soğuk ve karla karışık yağış uyarısı geldi.

İlkbahar mevsimi olması sebebiyle insanların sıcak hava beklediği Trakya'da Meteorolojiden soğuk ve karla karışık yağış uyarısı geldi.


Bu yıl yağışlı geçen Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de ilkbahar mevsimine girilmesi ile sıcak havaları bekleyen vatandaşlara meteorolojiden soğuk ve karla karışık yağış uyarısı geldi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “Perşembe günü Marmara (Trakya, Kocaeli, Sakarya, Yalova) çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde. Cuma günü bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor” denildi.



Fırtına ve soğuk


Uyarıların devamında Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden saate 30-50 kilometre hızla poyraz etkili olacağı da tahmin ediliyorken, aynı zamanda hava sıcaklıklarında 6-10 derece azalması bekleniyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.