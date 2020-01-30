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Şiddetli fırtına Malkara Kültür Sarayı çatısına hasar verdi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kısa süreli fırtına Kültür Sarayı’nın çatısına zarar verdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kısa süreli fırtına Kültür Sarayı'nın çatısına zarar verdi.


Yağmur yağışı öncesi yaşanan kısa süreli şiddetli fırtına Malkara Kültür Sarayı'nın çatısının bir bölümünü havaya kaldırdı. Bazı çatı parçaları ise etrafa saçıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Malkara Belediyesi ekipleri, çatıda onarım yaptı.


Malkara Belediyesi Zabıta ekipleri de, tehlikeli alana ikaz bandı çekerek, güvenlik önlemi aldı.

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