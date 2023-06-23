Sigara izmariti Ziraat Odası Başkanının 20 dönüm arpasını küle çevirdi

Tekirdağ'da yoldan geçen araçlardan duyarsız biçimde atılan sigara izmariti, Çorlu Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz'un ektiği 20 dönüm arpayı küle çevirdi.

Olay, Hatip Mahallesi Karatepe mevkiinde meydana geldi. Yoldan geçen araçlardan atıldığı öne sürülen sigara izmariti, Çorlu Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz'un ektiği 300 dönümlük biçilmemiş arpa tarlasında yangına neden oldu. Dumanların yükselmesi ve yangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu fark edip itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle 20 dönümlük alan küle döndü.

Öte yandan olayla ilgili konuşan görgü tanığı Ali Akpınar, "Yangını geri dönüşüm tarafından görüp hemen engellemek için seferber olduk ve itfaiyeyi aradık, çok geçmiş olsun” diye konuştu.

Yangınla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.