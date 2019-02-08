Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında sigarayı bırakan 12 kişiye teşekkür belgesi verildi. Etkinlikte sigaranın sağlığa olan zararları anlatıldı.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'ın da katılımıyla Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte sigarayı bırakanlara teşekkür belgesi verildi. Törende, sigaranın sağlığa zararları hakkında da bilgi veren Abban, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünyada 6 milyon kişinin sigara sebebiyle yaşamını kaybettiğini belirterek, Türkiye'de ise bu rakamın on binleri bulduğunu söyledi.

1987 yılında 9 Şubat tarihinin Dünya Sigarayı Bırakma Günü ilan edildiğini belirten Kaymakam Abban, "9 Şubat, 1987 yılından bu yana Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dünya Sigarayı Bırakma Günü tarafından kabul edilmektedir. Yine Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, sigara dünya üzerinde her yıl yaklaşık 6 milyon kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Türkiye'de ise bu oran on bin kişi seviyesindedir" bilgisini verdi.

"Birçok hastalığı tetikliyor"

Sigaranın birçok hastalığa sebep olduğunu sözlerine ekleyen Kaymakam Abban; "Sigara başta akciğer kanseri olmak üzere birçok kanser türüne, ölü doğum, kısırlık, kalp krizi, felç, KOAH, kalp damar hastalıkları gibi birçok hastalığa sebep olarak bireylerin sağlığını kaybetmesine, buna bağlı olarak sağlık harcamalarının artmasına ve sosyal ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Yani sigara yalnızca bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir sorundur. Ülkemizde son yıllarda tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinden doğan zararlardan bireylerin etkilenmesini önlemek için tütün ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele tam bir devlet politikası haline gelmiştir. Bu amaçla vatandaşların bu kötü alışkanlıktan uzak tutmak, korumak ve bilinçlendirmek konusunda kararlı önlemler alınmakta, bütün sağlık kurum ve kuruluşları, vatandaşların sağlığını koruması amacıyla hizmet vermektedir. Alo 171 Sigarayı Bırakma Danışma Hattı tarafından tüm ülkemize ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulmakta, sigarayı bırakma politikalarına yönlendirme de yapılmaktadır" açıklamalarında bulundu.

"Sigara bağımlılığı bir hastalıktır ve tedavisi mümkündür"

Türkiye'de sigarayı bırakmak için çeşitli tedaviler uygulandığı bilgisini veren İlçe Sağlık Müdürü Olcay Palak da, "Sigarayı bırakmak için bireysel ve kurumsal mücadelenin yanı sıra sigarayı içme isteğini tetikleyen sosyal ortamlardan uzak durmak, aile ve arkadaşlarından sigara içme isteğini önlemek için desteklerini istemek gerekmektedir. Sigarayı bırakma tedavisinde etkinliği kanıtlanmış tedaviler için sigara bırakma polikliniklerinden mutlaka yardım alınmaktadır. Unutmayın, sigara bağımlılığı bir hastalıktır ve tedavisi mümkündür" diye konuştu.

Sigarayı bırakmaya davet etti

Tüm vatandaşları sigarayı bırakmaya davet eden Palak, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında hepinizi sigaradan kurtulmaya davet ediyor, sağlıklı günler diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Palak daha sonra Tekirdağ'da sigara bırakma poliklinikleri hakkında bilgi vererek "İlimizde sigarayı bırakmak için 3 adet poliklinik bulunuyor. Bunlar Çorlu Devlet Hastanesi, Süleymanpaşa KETEM, Tekirdağ Namık Kemal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi" dedi.

Açıklamaların ardından Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda sigarayı bırakan 12 kişiye teşekkür belgeleri İlçe Kaymakamı Atilla Selami Abban tarafından takdim edildi.