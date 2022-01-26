İhlas Haber Ajansı

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Sığırcıklardan muhteşem gösteri

Tekirdağ’ın üzerinde adeta dans edercesine hareket eden sığırcık kuşları izleyenleri mest etti.

Tekirdağ'ın üzerinde adeta dans edercesine hareket eden sığırcık kuşları izleyenleri mest etti.


Süleymanpaşa ilçesi semalarında sığırcık kuşları havada senkronize uçuşları ile görsel bir şölen oluşturdu. Muhteşem dans kameralara yansırken, yaptıkları hareketlerle görenlerin ilgisini çeken sığırcık kuşları Tekirdağ semalarına renk kattı. Grup halinde hiç düzeni bozmadan uçan sığırcıklar, yaklaşık yarım saat süren dansın ardından gözden kayboldu.

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