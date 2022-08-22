Sil baştan yenilendi

Şehir merkezindeki işlek caddelerden biri olan Peştamalcı Caddesi baştan sona yenilenerek asfaltla kaplandı, yol çizgileri, kasisler ve kaldırım düzenlemeleri tamamlanarak cadde vatandaşların kullanımına açıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından mesai mefhumu gözetilmeksizin gece gündüz yürütülen çalışmalar ile kısa sürede tamamlanan Peştamalcı Caddesi düzenlemesini Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de günbegün yakından takip etti. Yüksel, çalışmalar hakkında cadde esnafını ve vatandaşları bilgilendirirken, fikir alışverişinde de bulundu.

“Kısa sürede tamamladık”

Bakan Yüksel, Peştamalcı Caddesi'nin sil baştan yenilendiği çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yaz mevsimini en iyi şekilde değerlendirerek asfalt çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Peştamalcı Caddemizi de kısa süre içinde geceli gündüzlü mesai harcayarak tamamladık. Zemin kaldırma işlemlerimizin ardından asfalt serimi, yol çizgileri ve kasislerin yapılması ve son olarak kaldırım düzenlemeleri ile caddemiz güzel bir görünüme kavuştu. Ayrıca trafik akışını olumsuz etkileyen bozuk zeminden de hemşehrilerimizi kurtarmış olduk.”