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Silahlı maganda vatandaşı çileden çıkardı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kuru sıkı tabancayla rastgele havaya ateş açan bir şahıs, vatandaşların tepkisi ve şikayetleri üzerine polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kuru sıkı tabancayla rastgele havaya ateş açan bir şahıs, vatandaşların tepkisi ve şikayetleri üzerine polis tarafından kısa sürede yakalandı.


Adana nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen E.C. (40) isimli şahıs, yeni aldığı öğrenilen kuru sıkı tabancayla Malkara ilçe merkezinde rastgele havaya ateş açtı. Silah seslerinden huzursuz olan vatandaşlar, durumu tepki göstererek polise ihbarda bulundu.


E.C.'nin kamyon garajında havaya ateş açtığını belirleyen ekipler, şahsı Gazibey Mahallesi Künkçeşme Caddesi üzerinde park halindeki aracının başında yakaladı. Gözaltına alınan E.C. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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