Sinir krizi geçiren vatandaşın meydanda lastik yakma girişimini çevik kuvvet önledi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sinir krizi geçiren bir vatandaşın dolandırıldığını iddia ederek arabasından indirdiği araç lastiklerini meydanda yakma girişimi, çevik kuvvet ekibi tarafından önlendi.

Olay, gece saatlerinde Çorlu'nun en işlek meydanında yaşandı. Sinir krizi geçiren İ.A. isimli kişi, aracını Atatürk Meydanı'na park edip araç lastiklerini yakma girişiminde bulundu. Yakın bölgede hazır kıta bulunan Çorlu Çevik Kuvvet Grup Amirliği ekibi, koşarak şahsın yanına gitti. İ.A.'nın çakmakla lastik yakma girişimi, ekibin araya girmesiyle önlendi.

Dolandırıldığını öne süren İ.A., daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.