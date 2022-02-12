Site sakinleri belediyeden şikayetçi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir sitede sahipli olarak bulunan Lassi adlı köpeğin belediye ekiplerince alınarak barınağa götürüldükten sonra öldüğünü öne süren site sakinleri polis ve savcılığa şikayetçi oldu.

Çorlu Hürriyet Mahallesindeki Antik Kent Sitesi yönetimi ve sitede yaşayanlar, pasaportlu ve site içerisinde kulübesi bulunan Lassi adını verdikleri köpeğin belediye ekiplerince alınarak barınağa götürüldüğünü iddia etti. Durumu fark ettiklerinde hemen görevlilerle irtibata geçerek köpeklerinin geri getirilmesini talep ettiklerini de ileri süren site sakinleri, Lassi'nin uyutulduğu için bir gün sonra geri getirildiğini söyledi.

Köpeğin geri geldiğinde ayakta durmakta güçlük çektiğini ve karnının aşırı şekilde şiş olduğunu da kaydeden site sakinleri belediye ekiplerinin köpeklerinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle polise ve savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Site Yöneticisi Ayşe Yedek, gözyaşları içinde gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeği 6 ay önce sokakta hasta olarak bulduklarını ve sahiplendiklerini söyledi.

Lassi ismini verdikleri köpeğin tedavisi yaptırdıklarını da kaydeden Yedek, ''Hasta köpeğe Lassi ismini verdik ve bütün tedavilerini yaptırdık. Sitemizin bahçesinde ona ev yaptık. Orada yaşamaya başladı. Bir şikayet üzerine belediye ekipleri geçtiğimiz gün köpeğimizi sitenin içerisine girerek hiç kimseye bilgi vermeden almış ve barınağa götürerek uyutmuş. Durumu öğrenir öğrenmez hemen iletişime geçerek köpeğimizi geri istedik. Uyutulduğunu, bir gün misafir edildikten sonra geri getirebileceklerini söylediler. Köpeği geri aldığımızda, ayakta duramıyordu. Bitkin halde olan Lassi, bir kaç saat içinde öldü'' dedi.

Köpeklerinin çok uysal ve kimseye saldırmayan bir hayvan olduğunu belirten Yedek, bu güne kadar hiç kimseye zarar vermediğini, sitede sakinlerinin ona çok iyi bakarak sahip çıktığını ifade etti.

Yedek, Lassi'nin pasaportunun, aşılarının, bakımlarının tam olduğunu dile getirerek, ''Köpeğimizin kimseye zararı yoktu. Barınakta ne yaptılarsa köpeğimiz birkaç saat içinde öldü. Yönetim ve sakinler olarak polise, daha sonra da savcılığa giderek şikayetçi olduk. Bunun sorumluları kimse cezalandırılmalarını talep ediyoruz'' diye konuştu.

Öte yandan, yedek ve site sakinleri Lassi'nin cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı dökerek üzüntülerini ortaya koydu.