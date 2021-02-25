Sitelere kalorifer denetimi

Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde görevli çevre mühendisleri, henüz doğalgaz dönüşümünü gerçekleştirmeyen apartman ve sitelerde düzenli olarak kalorifer ve kazan denetimleri gerçekleştiriyor

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, henüz doğalgaz dönüşümünü gerçekleştirmeyen apartman ve sitelerde düzenli olarak denetimler gerçekleştiriyor. Ayrıca Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezi ya da Çağrı Merkezi'ne iletilen çevre kirliliği ile ilgili her türlü şikâyet de titizlikle değerlendirerek ilçe genelinde gerekli kontroller yerine getiriliyor.

Çevre mühendisleri denetliyor

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Çevre Mühendisleri nezaretinde ve Zabıta ekiplerinin kontrolünde gerçekleştirilen denetimlerde, plastik, kumaş gibi yakılması uygun olmayan malzemeleri kalorifer kazanlarında yakarak hava kirliliğine neden olanlar ile yönetmeliklere uygun olmayan kömür kullanan sitelere gerekli uyarılarda bulunuluyor ve tekrarı halinde çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalınabileceği hatırlatılıyor.

Çevre bilinci vurgusu

Konuyla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetimler esnasında bu şehirde hep birlikte yaşadığımızın altı çizilerek çevre bilincinin oluşturulabilmesinin önemine vurgu yapıldı. Denetimlerin özellikle kış ayları boyunca sıklaştırılarak devam edeceği belirtilerek vatandaşların hava kirliliğine sebebiyet verecek maddeleri ve mevzuata aykırı, ucuz kömürleri yakıt olarak kullanmaktan kaçınmaları uyarısında bulunuldu.