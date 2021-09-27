Sivil Savunma Uzman ve Amirleri Eğitimi düzenlendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Sivil Savunma Uzman ve Amirleri Eğitimi gerçekleştirildi.

Sivil Savunma Uzman ve Amirleri Eğitimi Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Konferans salonunda düzenlendi. İlk olarak Afet Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi. Sonrasında AFAD Gönüllülüğü konusunda bilgilendirme yapıldı. Eğitmenler tarafından KBRN tehlikeler ile kurumlarda sivil savunma planlaması konularında da çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitimde bir konuşma yapan Tekirdağ İl AFAD Müdürü Recep Erol, “Sivil savunma hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için ilimizde sivil savunma planlamasına tabi kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan sivil savunma uzman ve amirlerine yönelik eğitimler büyük önem arz etmektedir. Eğitimin ardından; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında sivil savunma ile ilgili tedbirlerin bir an evvel alınması, AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından verilecek görevlerin titizlikle yerine getirilmesi ve kurumların sivil savunma planlarının bir an evvel hazırlanması onaylatılması, hazırlananların güncellenmesi afet ve acil durumlar yönünden büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu afet ve acil durumlar göz önüne alındığında, kurum ve kuruluşlarımıza sivil savunma adına büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluk bilincine de, afetlerde büyük kayıplar yaşamadan, büyük acılar çekerek ders almadan ancak eğitim yoluyla ulaşabiliriz. Verilecek eğitimlerin ardından sivil savunma hizmetleri alanında atacağınız adımlar katkı ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyor eğitimin başarılı geçmesini temenni ediyorum” dedi.