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Soba gazından zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi’nde yaşayan bir kişi, soba zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, soba zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.


Olay, 5 Şubat Cuma günü saat 23.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ısınmak için evindeki sobayı yakan 80 yaşındaki Ali Ç., yanan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı adamı ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırdı.


Hastanede tedavi altına alınan Ali Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşlı adam tedbir amaçlı bir geceliğine hastanede müşahede altına alındı. Emniyet ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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