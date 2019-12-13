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Soba yakarken alevler içinde kalan işçi defnedildi

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde (ÇOSB) bulunan bir fabrikada sobayı tinerle yakmaya çalışırken bir anda alevler içinde kalan 65 yaşındaki Erhan Cumart, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde (ÇOSB) bulunan bir fabrikada sobayı tinerle yakmaya çalışırken bir anda alevler içinde kalan 65 yaşındaki Erhan Cumart, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çalıştığı fabrikada tinerle sobayı yakmaya çalışırken bir anda alevler içinde kalan 65 yaşındaki Erhan Cumart, hayatını kaybetti. Cumart, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında İstasyon Mezarlığı'na defnedildi. Cumart'ın cenazesine Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı Enver Bayram, iş arkadaşları, eş, dost ve yakınları katıldı.



Olay nasıl gelişti?


Çerkezköy'de mutfak malzemeleri üreten fabrikada sobayı tinerle yakmak isteyen Erhan Cumart, bir anda alevler içinde kaldı. Cumart'ın alevler içinde kaldığını gören fabrika çalışanları, su ve yangın söndürme tüpleriyle Cumart'ı söndürmeye çalıştı. Alevler içinde yerde kalan Cumart, 112 Sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan ve vücudunda 2. Derece yanık oluşan Cumart, İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavisi süren Cumart, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.


6 çocuk babası Cumart, bugün cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığı'na defnedildi.

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