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Sobadan çıkan yangın evi kül etti

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Olay, saat 16.00'te Muratlı'nın Balabanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih D.'ye ait evde şiddetli rüzgar sebebiyle tüten sobadan kaynaklanan yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürdü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.


Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, büyük maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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