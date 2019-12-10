Sobayı tinerle yakmak isterken alev topuna döndü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iddiaya göre soba tutuşturmak isteyen şahıs alev topuna döndü. Alev topuna dönen şahsın o anları saniye saniye kameralara yansıdı.

İddiaya göre olay, Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada meydana geldi. Sobayı tinerle yakmaya çalıştığı ileri sürülen şahıs bir anda alev topuna döndü. Alevler içerisinde kalan şahıs etrafa kaçmaya başladı. Şahsın etrafa kaçıştığı anlar saniye saniye kameralara yansırken, çaresiz adamı gören vatandaşlar su ve yangın tüpleri ile müdahale etti. Şahsı sarmalayan yangın söndürülürken kısa sürede 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulansla şahıs hastaneye sevk edildi.