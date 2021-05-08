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Soğan deposunda oyun oynarken yakalandılar: 21 bin TL ceza

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bir soğan deposunu kahvehaneye çevirip oyun oynayan 7 kişiye, pandemi tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir soğan deposunu kahvehaneye çevirip oyun oynayan 7 kişiye, pandemi tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şarköy ilçesindeki bir soğan deposuna baskın gerçekleştirdi. Yapılan incelemede depoda oyun oynayan 7 kişiye toplam 21 bin TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan oyun oynayanlar arasında aranması olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

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