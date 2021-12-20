Soğuk hava dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde Salı günü (yarın) hissedilir derecede hava sıcaklıklarının düşeceği, özellikle hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece birden düşeceği tahmin ediliyor.

Tahminlere göre Tekirdağ'da hafta içerisinde en düşük sıcaklık 2 dereceye, Kırklareli ve Edirne'de ise sıcaklık seviyelerinin eksi 4 dereceye kadar inmesi bekleniyor.