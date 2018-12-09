Soğuklar geldi, atkı bere raflara geri döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Trakya Bölgesi'nde soğuk hava etkisini gösterdi. Havanın soğumasıyla birlikte atkı, bere ve eldivenler de giyim mağazalarında reyonlardaki yerini aldı.

Havaların soğumasıyla birlikte Tekirdağ'da eldiven, bere ve atkı gibi sıcak tutan malzemelerin satışını yapan esnafın yüzü güldü. Tuhafiye mağazası işleten Emrah Akyüz, “Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün don ve buzlanma uyarılarının ardından kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte bere ve atkı satışlarımız başladı. Atkı, bere ve eldivenlerimizin fiyatları 5-10 lira arasında değişiyor. Kış geldi, havalar da soğudu, bizim işlerimiz açılmaya başladı. Vatandaş bere, eldiven alımına başladı. Her ne kadar fazla bir yoğunluk olmasa da kışın ilk günü satışlarda hareketlilik gözlendi. İlerleyen günlerde de satışlar artacak gibi gözüküyor” diye konuştu.