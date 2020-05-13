İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokağa çıkma izinlerinde denize girdiler

0-14 yaş aralığında çocukların 4 saatliğine dışarı çıkabilmesinden sonra bir grup çocuk aileleri gözetiminde denize girdi.


Korona virüste normalleşme süreci başlarken, İçişleri Bakanlığının 0-14 yaş aralığında çocukların bugün 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceği genelgesinin ardından dışarıdaki hareket arttı. Bu kapsamda kimi çocuk parka giderken, bazı çocuklarda ailelerinin gözetiminde Tekirdağ'ın Kumbağ sahilinde denize girdi. Yoğun dalgalara rağmen burada bir süre denize giren çocuklar 4 saatlik sokağa çıkmanın tadını serinleyerek geçirdi. Bazı çocuklarında denizin kenarında kumdan kale yaptığı gözlendi. Saatler 15.00'ı gösterdiğinde ise aileler çocuklarını alıp evin yolunu tuttu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.