İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: Şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde virajda mıcıra kapılarak kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde virajda mıcıra kapılarak kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Şalgamlı - Yörgüç yolunun Şalgamlı Mahallesi TESKİ su deposu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde, Yörgüç istikametinden Şalgamlı istikametine seyreden Kağan Belge yönetimindeki 59 ZL 557 plakalı otomobil, virajda mıcıra kapılarak kontrolden çıktı.


Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Kağan Belge yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.