İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokağa çıkma yasağı öncesinde denetim yapıldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Dışarıdaki vatandaşlara maske takması ve sosyal mesafeye uyması yönünde uyarılarda bulunan polis ekipleri, korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla kapatılan işletmelere de ayrıca denetim yaptı.


Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uyulması amacıyla ilçe genelinde denetim yaptı. Dışarıda olan vatandaşlara maske ve eldiven kullanması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda anonslarla uyarılarda bulunan ekipler, genelge ile kapatılan işletmelere de ayrıca denetim yaptı. Denetimlerin Korona virüs salgını boyunca devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.