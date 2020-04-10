Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti

Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller arasında yer alan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de vatandaşlar fırınlara akın etti. Ekmek fırınları önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına riayet etmeksizin fırından ekmek çıkmasını bekledi.