Sokak hayvanları için su borusundan bitmeyen mama kabı yaptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir esnaf, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için sadece 20 TL maliyetle su borusundan bitmeyen mama kabı yaptı. Sokak hayvanları 24 saat boyunca mama bulabiliyor.

Çorlu'da esnaflık yapan Özgür Dolapçı, sokak hayvanları için su borularından bitmeyen mama kabı yaptı. Dolapçı, dükkanının köşesine monte ettiği mama kapları ile sokak hayvanlarını 24 saat boyunca doyuruyor.

Çalışma için sosyal medyadan esinlendiğini kaydeden Özgür Dolapçı, “Kış aylarında bitmeyen mama kabı olsun istedim. Haznesinde sürekli mama olduğu için 24 saat boyunca mamasız kalmıyorlar. Çevredekilerin de yaklaşımları iyi, destekliyorlar. Benim haricimde onlar da yemdi, suydu, desteklerini esirgemiyorlar, şu an çok güzel” dedi.

Yaptığı çalışmanın maliyetli bir şey olmadığını da sözlerine ekleyen Dolapçı, “Çok maliyetli bir şey değil. İmkanları varsa böyle şeyleri yapsınlar. Bitmeyen mama kabı kış için önemli. Bir tanesinin maliyeti 20-25 lira. Hatta nalburlara gittiğinizde böyle bir şey yapacağınızı söylediğinizde para bile almıyorlar çünkü hayırlı bir iş. Bir maliyet boyutu da yok. Ben tavsiye ediyorum. Yemi kendimiz alıyoruz ama onu da maliyet olarak görmüyoruz, helali hoş olsun hayvanları seviyoruz. Herkesin de sevmesini istiyoruz” diye konuştu.