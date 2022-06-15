Sokak hayvanları temalı yarışmada ödüller verildi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen Kiraz Festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Sokak Hayvanları' temalı yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Uluslararası 56'ncı Tekirdağ Kiraz Festivali etkinlikleri çerçevesinde başlatılan ‘Sokak Hayvanları' temalı resim, fotoğraf ve kısa film yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmanın ödül töreni, sahil dolgu alanında yapılan kültür çadırında gerçekleşti.

Festivalin ikinci gününde, Kültür Çadırında yarışmaya katılan eserlerden oluşan Sokak Hayvanları konulu karma sergi açılmış ve 3 gün boyunca ziyarete açık kalmıştı. Festivalin son gününde yapılan ödül töreni ile yarışmada dereceye giren eserler duyuruldu.

Ödül töreninde konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek, yeteneklerini geliştirmeye, sanatla ilgilenmeye devam etmelerini öğütledi. Süleymanpaşa'nın çocuklarına ve gençlerine fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini çok iyi bildiklerini vurgulayan Yüksel, bu doğrultuda 3 yıldır durmaksızın gençlere ve çocuklara yönelik yatırımlar gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Yüksel, dereceye giren toplam 9 öğrenciye, akıllı bileklik gram altın ve kedi mamasından oluşan ödüllerini takdim ederken, Süleymanpaşa'dan ulusal ve hatta uluslararası çapta ressamlar, fotoğraf sanatçılar ve sinemacılar yetişmesi temennisinde bulundu.

Sokak Hayvanları temalı olarak düzenlenen Resim Yarışmasına 170, Fotoğraf Yarışmasına 134 ve Kısa Film Yarışmasına ise 7 eserin katıldığı öğrenildi. Yarışmalarda ilk üç sırayı alarak ödüle layık görülen öğrenciler ve okulları ise şu şekilde:

İlkokullar Arası Sokak Hayvanları Temalı Resim Yarışması

1. Rüya Aydın (Süleymanpaşa İlkokulu)

2. Yaren Erdoğan (Hüseyin Pehlivan İlkokulu)

3. Elif Yağmur Önal (Şehit Piyade Er Ercan Ay İlkokulu)

Ortaokullar Arası Sokak Hayvanları Temalı Fotoğraf Yarışması

1.Yusuf Damga (Şehit Turgut Kurtçu Ortaokulu)

2.Melek Koç (Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu)

3.Begüm Gökbilen (Nihat Sami Banarlı Ortaokulu)

Liseler Arası Sokak Hayvanları Temalı Kısa Film Yarışması

1. Neslihan Zorlu (Kadriye Nazif Gölge Anadolu Lisesi)

2. Bartu Kalyoncu (Fatih Anadolu Lisesi)

3. Enes Tunahan Çankaya (Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi)