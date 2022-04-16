İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sokak magandası, elektrik panosunu bir tekmede devirdi

Tekirdağ Çorlu’da kendinden geçen bir şahsın elektrik panosunu tekmeleyip yerle bir ettiği an güvenlik kamerasına takıldı.

Tekirdağ Çorlu'da kendinden geçen bir şahsın elektrik panosunu tekmeleyip yerle bir ettiği an güvenlik kamerasına takıldı. Sokak magandasının çirkin hareketi, vatandaşlardan büyük tepki çekti.


Şeyh Sinan Mahallesi Salih Omurtak Caddesi otogar yakınlarında kaldırımda yürüyen bir şahıs, bir anda gözüne kestirdiği trafoya tekme atarak parçalanmasına neden oldu. Sokak magandasının, kendisine tepki gösteren vatandaşlara da hiçbir şey olmamışçasına dönüp bakmadan yoluna devam etmesi pes dedirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.