Sokak ortasında beden eğitimi dersi görüyorlar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nda salon sorunu nedeniyle öğrencilerin sokak ortasında beden eğitimi dersi yapıyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nun öğrencileri, spor salonu yetersizliği ve okul bahçesinin olmaması nedeniyle öğretmenleri eşliğinde kaldırımda ve sokakta beden eğitimi dersi görürken görüntülendi. Gazi Osman Paşa Mahallesi Makasçı Sokak'ta 2017 yılından bu yana eğitim öğretim veren kurumdaki bu durumu gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Uzun yıllar dershane olarak kullanılan bina, kanlı 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi sonrası FETÖ'nün eğitim kurumu kapatıldıktan sonra binası Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilmiş, hain darbenin başarısız olmasında önemli rol üstlenen Şehit Ömer Halisdemir'in ismi verilerek İmam Hatip Ortaokulu olarak açılmıştı.