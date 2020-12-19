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Sokaklarda sessizlik hakim

Sokağa çıkma kısıtlaması ile Tekirdağ sokaklarında sessizlik hakim.

İstanbul Çanakkale yolu ise en sakin günlerini geçiriyor.


Çin Halk Cumhuriyetinden bütün dünyaya yayıldıktan sonra dünyanın başına bela olan korona virüs salgınını durdurmak için ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanıyor. Ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte şehirler en ıssız günlerini yaşıyor. Kısıtlama nedeniyle Tekirdağ sokaklarında da sessizlik hakim. Daha önce yoğun olarak kullanılan İstanbul-Çanakkale yolu da kısıtlama nedeniyle en sakin günlerini geçiriyor.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent genelinde devriye faaliyetlerini atarak, kısıtlamaların ihlal edilmemesi için gerekli önlemleri alıyor.

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