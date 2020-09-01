Sollamaya çalıştığı kamyonetin altına girdi: 2 yaralı

Tekirdağ'da bir motosikletin sollamaya çalıştığı kamyonetin altına girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi'nde Yeniköy girişinde Bulut D. (22) 59 RU 52 plakalı motosikletiyle, Murat Ö. idaresindeki 42 VB 078 plakalı kamyoneti sollamaya çalıştığı sırada kamyonete çarparak altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü Bulut D. (22) ve arkasında bulunan Muhammed A. (16) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan 112 Acil Servis Ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.