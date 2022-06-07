Solo Türk'ün provaları nefes kesiyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kiraz Festivali çerçevesinde Türk Hava Kuvvetlerinin Akrobasi ekibi Solo Türk gösteri yapacak. Solo Türk'ün akrobasi ekiplerinden 2 pilot, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa kıyılarında test ve prova uçuşları öncesi pilotların uçakları daha rahat ettirebilmeleri ve yer tanımaları amacıyla kısa bir uçuş yapıldı. Solo Türk'ün aslını aratmayan uçuşları vatandaşlardan tam not alırken, zorluk derecesi yüksek hareketler ise izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Renkli görüntülere sahne olan uçuşlar adeta nefes keserken, test ve prova uçuşlarının akşam saat 19.00'da olacağı öğrenildi.

O anları izleyen vatandaşlar uçuşları çok beğendiklerini, merakla asıl gösterileri beklediklerini kaydetti.